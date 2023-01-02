"التعاونية" تُصدر تقرير "الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة" لعام 2021م

أصدرت شركة "التعاونية للتأمين" تقرير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2021م، الذي يُعد الأول منذ تأسيسها والمتوافق مع منهجها للاستدامة وحوكمة الشركات.
ويندرج التقرير ضمن الالتزام بأحد وعود استراتيجية التعاونية 2025، الذي يركز على قيادة أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة؛ وهو ما يتوافق مع رؤية 2030 الطموحة الهادفة إلى الارتقاء بمستقبل المملكة، من خلال التركيز على الاستدامة كمحور أساسي في التخطيط، وتأسيس البنية التحتية، وتطوير السياسات والاستثمار. ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات المملكة والقيادة الرشيدة، ومع الإعلان الرسمي للمملكة استهداف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م؛ للتعامل المسؤول مع التحديات العصرية للطاقة والمناخ لبناء المستقبل المستدام.
وقد صرّح بهذا الخصوص الرئيس التنفيذي للتعاونية، الأستاذ عبدالعزيز البوق: "فخورون بصدور أول تقرير عن الاستدامة في تاريخ التعاونية؛ كونه يمثل لحظة محورية لشركتنا، كما أن نشره يأتي في توقيت مهم يتوازى مع الأهداف الطموحة التي تم وضعها ضمن استراتيجية التعاونية 2025، وتفعيل الوعد الرئيسي الوارد في استراتيجية الشركة، من كون الاستدامة جزءًا أساسيًّا من نسيج عملنا؛ خاصة أن من تطلعاتنا أن نصبح روادًا في مصاف الشركات العالمية في هذا المجال من الممارسات ذات التأثير الإيجابي على الإنسانية".
وذكر "البوق" أن "التعاونية تُخطط في السنوات المقبلة للتوسع في تدابير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في كامل إطارات الشركة؛ متخذين -من أجل تعزيز ذلك- عدة مبادرات أهمها: وضع سياسة استثمارية مستدامة، وتحديث البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة لعقود المشتريات الخاصة بموردينا، بالإضافة إلى تطوير منتجات تأمين مستدامة مخصصة، واتخاذ المزيد من التدابير لتهيئة بيئة العمل الجاذبة، والاستمرار في التنوع وتكافؤ الفرص، وإطلاق ورش العمل التدريبية للموظفين حول المعايير المهنية، واستهداف الوصول إلى الحياد الصفري للتعاونية؛ وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة".
من جهته أشار الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في "التعاونية" الدكتور عمرو كردي: "ندرك أن نجاحنا المستقبلي كمؤسسة يرتبط بتعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة للتعاونية؛ حيث يعتمد ذلك بشكل كبير على الثقة التي يضعها المستثمرون والعملاء وأصحاب المصالح في الشركة؛ لذلك قررنا تطوير تقرير الاستدامة الخاص بالتعاونية، بناءً على معايير مبادرة التقرير العالمية (GRI) التي تُعد المعايير الأكثر تكاملًا وتطبيقًا بين الشركات والجهات الحكومية لإعداد تقارير الاستدامة؛ بهدف تزويد أصحاب المصلحة بتمثيل واضح وشفاف لشركتنا مقارنة بأفضل الممارسات التجارية في صناعة التأمين محليًّا ودوليًّا".
وأضاف "كردي": "نؤمن حقًّا بأن هذه العقلية الجديدة، وتجديد التركيز على البيئية، والاستدامة، والحوكمة في التعاونية من خلال استراتيجية واضحة وطموحة؛ سيساعدنا على توجيه التعاونية نحو مستقبل ناجح، كما نعتقد أن تنفيذ هذه المنهجية سيعمل على استقطاب وجذب مجموعة جديدة من المستثمرين؛ الأمر الذي سيزيد من القيمة لمساهمينا".
ويبرز التقرير الجهودَ المؤسسية في الحد من الآثار البيئية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والعمل في إطار حوكمة مثالي لصالح جميع أصحاب المصلحة للتعاونية، كما يتضمن التقرير عدة أقسام تتعلق بمنهج الشركة للاستدامة ومؤشراتها الأساسية التي تؤكد التزامها بالعديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمتوافقة معها في الاتجاهات الرئيسية، والتي تشمل: الصحة الجيدة، والرفاهية، والتطبيق العادل للسياسات، والعمل المتوافق مع النمو الاقتصادي، والصناعة، والابتكار، والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي، والشراكات الهادفة.
ومما تناوله التقرير أيضًا حزمة من الالتزامات المتعلقة بالالتزام البيئي للتعاونية، والالتزام تجاه المجتمع، إضافة إلى التزامها بأفضل ممارسات الحوكمة المحلية والعالمية في قطاع التأمين، مقدمة عددًا من مبادراتها البيئية، والاجتماعية، وممارسات الحوكمة، الداعمة لأهداف رؤية المملكة 2030 الاستراتيجية.