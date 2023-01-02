"التعاونية" تُصدر تقرير "الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة" لعام 2021م

وقد صرّح بهذا الخصوص الرئيس التنفيذي للتعاونية، الأستاذ عبدالعزيز البوق: "فخورون بصدور أول تقرير عن الاستدامة في تاريخ التعاونية؛ كونه يمثل لحظة محورية لشركتنا، كما أن نشره يأتي في توقيت مهم يتوازى مع الأهداف الطموحة التي تم وضعها ضمن استراتيجية التعاونية 2025، وتفعيل الوعد الرئيسي الوارد في استراتيجية الشركة، من كون الاستدامة جزءًا أساسيًّا من نسيج عملنا؛ خاصة أن من تطلعاتنا أن نصبح روادًا في مصاف الشركات العالمية في هذا المجال من الممارسات ذات التأثير الإيجابي على الإنسانية".