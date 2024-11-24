قائد فريق عمليات فصل السيامي المتصلة بالرأس: تشرفت بحصولي على الجنسية السعودية وأتعهّد بالعطاء لهذا الوطن العظيم

أكد الدكتور معتصم الزعبي استشاري جراحة المخ والأعصاب للأطفال ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، أن المملكة العربية السعودية أصبحت رائدة عالميًا في مجال فصل التوائم السيامية، موضحًا أن فريقه الجراحي نجح في إجراء 5 عمليات فصل لتوائم ملتصقة بالرأس، ويعمل حاليًا على حالة التوأم السادس، حيث تُنفذ هذه العمليات على مراحل متعددة.
وقال "الزعبي"، في حديثه مع "سبق" على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024: إن المملكة استقبلت خلال العقود الماضية توائم سيامية من 26 دولة حول العالم، وأجرت أكثر من 60 عملية فصل ناجحة دون أي تكاليف مادية على الأسر، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السعودية.
وأضاف: "نشعر بالفخر الكبير بأن تكون المملكة أرضًا للإنسانية والعطاء، ليس فقط لأبنائها بل لأبناء العالم أجمع مردفًا: لقد عشت في هذا الوطن لأكثر من 23 عامًا، وتشرفت مؤخرًا بحصولي على الجنسية السعودية في شهر يوليو الماضي، وهذا يدفعني للاستمرار في العطاء لهذا البلد العظيم حتى آخر يوم في حياتي".
وتحدث "الزعبي" عن التحديات التي تواجه جراحات فصل التوائم الملتصقة، مشيرًا إلى أن بعضها ينطوي على تعقيدات كبيرة مثل الالتصاق في النخاع الشوكي والبطن والحوض.
وأوضح أن مراحل الفصل تبدأ بفصل الأعصاب الحساسة ثم الانتقال إلى الفصل الهيكلي والعضوي، مؤكدًا أن نجاح هذه العمليات يسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة الأطفال وأسرهم.
يُذكر أنه وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024 بفندق هيلتون الرياض.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء عالميين ومنظمات إنسانية كبرى، مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب كبار المسؤولين الصحيين في المملكة.