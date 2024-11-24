قائد فريق عمليات فصل السيامي المتصلة بالرأس: تشرفت بحصولي على الجنسية السعودية وأتعهّد بالعطاء لهذا الوطن العظيم

وأضاف: "نشعر بالفخر الكبير بأن تكون المملكة أرضًا للإنسانية والعطاء، ليس فقط لأبنائها بل لأبناء العالم أجمع مردفًا: لقد عشت في هذا الوطن لأكثر من 23 عامًا، وتشرفت مؤخرًا بحصولي على الجنسية السعودية في شهر يوليو الماضي، وهذا يدفعني للاستمرار في العطاء لهذا البلد العظيم حتى آخر يوم في حياتي".