مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع بيانًا مشتركًا لدعم الأمن الغذائي في الصومال

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي في لندن أمس، بياناً مشتركاً لتقديم دعم مالي لدعم الأمن الغذائي في الصومال، حيث وقع البيان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الإفريقية أندرو ميتشل.