محافظ جدة يُدشِّن النسخة الخاصة بجائزة أهالي المعلم المتميز لعام 2024

وتهدف الجائزة في نسختها الخاصة إلى تحفيز المعلمين والمعلمات على تطوير مشاريعهم وتقديمها للمجتمع التعليمي، وإثرائه بالمشاريع المتميزة التي تساعد المعلمين على التعليم والتعلم المتميز والفعال داخل البيئة المدرسية، وإشراك المجتمع ممثّلًا في القطاع الخاص في تبنّي المشاريع المميزة والإسهام في نشرها.