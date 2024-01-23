محافظ جدة يُدشِّن النسخة الخاصة بجائزة أهالي المعلم المتميز لعام 2024

دشَّن محافظُ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمقرّ المحافظة، اليوم؛ النسخةَ الخاصة بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز لعام 2024، تحت شعار "استدامة الأثر"
جاء ذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق الجائزة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان، ومدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي، وعددٍ من رؤساء الجامعات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وتهدف الجائزة في نسختها الخاصة إلى تحفيز المعلمين والمعلمات على تطوير مشاريعهم وتقديمها للمجتمع التعليمي، وإثرائه بالمشاريع المتميزة التي تساعد المعلمين على التعليم والتعلم المتميز والفعال داخل البيئة المدرسية، وإشراك المجتمع ممثّلًا في القطاع الخاص في تبنّي المشاريع المميزة والإسهام في نشرها.
وذلك إضافة إلى الاستثمار في بعض المشاريع الفائزة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ حيث ستكون المنافسةُ مخصّصةً للفائزين والمتميزين طيلة العشر السنوات من تاريخ إطلاق المبادرة.
وفي الختام كرّم محافظُ جدة رؤساءَ وأعضاءَ اللجان العاملة في النسخة السابقة من الجائزة.