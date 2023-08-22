أمطار تنتظر العديد من المناطق بما فيها مكة المكرمة

تشير آخر النواتج لمخرجات النمذجة الحاسوبية، إلى أن هناك تجددًا لنشاط السحب الركامية الممطرة على العديد من مناطق المملكة السعودية بما فيها مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، ويرافق نشاط هذه السحب العديد من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتهيأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء لتكاثر السحب الركامية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتطال أيضًا العديد من المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة، ويرافقها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرديات؛ لا سيما فوق رؤوس الجبال، مع احتمالية عالية لجريان الأودية والشعاب.
ومن المنتظر أن تكون الظروف الجوية مناسبة بإذن الله لامتداد السحب الركامية من المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة غربًا، إلى المشاعر المقدسة، مع هطول أمطار متوسطة في أغلبها في بعض الأنحاء، كما يُحتمل أن تتأثر محافظة جدة مجددًا بتبعات هذه السحب الركامية على شكل هطول أمطار متفرقة في أجزاء من المحافظة، ونشاط للرياح الهابطة، مع إثارة للأتربة والغبار بشكل قد يكون كثيفًا أحيانًا.