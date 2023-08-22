أمطار تنتظر العديد من المناطق بما فيها مكة المكرمة

ومن المنتظر أن تكون الظروف الجوية مناسبة بإذن الله لامتداد السحب الركامية من المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة غربًا، إلى المشاعر المقدسة، مع هطول أمطار متوسطة في أغلبها في بعض الأنحاء، كما يُحتمل أن تتأثر محافظة جدة مجددًا بتبعات هذه السحب الركامية على شكل هطول أمطار متفرقة في أجزاء من المحافظة، ونشاط للرياح الهابطة، مع إثارة للأتربة والغبار بشكل قد يكون كثيفًا أحيانًا.