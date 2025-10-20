رئيس غانا يستقبل نائب وزير الخارجية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية

استقبل فخامة الرئيس جون دراماني مهاما، رئيس جمهورية غانا، مساء أمس في العاصمة أكرا، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية للبلاد.