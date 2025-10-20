رئيس غانا يستقبل نائب وزير الخارجية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية

استقبل فخامة الرئيس جون دراماني مهاما، رئيس جمهورية غانا، مساء أمس في العاصمة أكرا، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية للبلاد.
وفي مستهل اللقاء، نقل الخريجي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– لفخامته، ولحكومة وشعب غانا الصديق.
وقد حمّل فخامته، نائب الوزير، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –أيّدهما الله–.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا، الأستاذ سلطان الدخيل، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية، الأستاذ صقر القرشي.