توقيع 13 اتفاقية في ملتقى الاستثمار السعودي الكازاخستاني

انطلق، اليوم الأحد، في جدة ملتقى الاستثمار السعودي الكازاخستاني بحضور قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار.
وشهد الملتقى توقيع 13 اتفاقية استثمارية في عدة قطاعات ذات اهتمام مشترك، مثل: الرياضة، الإعلام، الصحة والأدوية، الزراعة... وغيرها.
وتَتَضَمَّنُ أعمال الملتقى جلساتٍ حواريةً لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات: البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتعدين، والأمن الغذائي، إضافة إلى استعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.
يُذكرُ أنَّ إقامةَ الملتقى يأتي في إطار زيارة رئيس جمهورية كازاخستان للمملكة؛ بهدف توطيد التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، حيث يرتبطُ البلدان بتعاون وثيق بالمجالات كافة من خلال علاقة وثيقة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.