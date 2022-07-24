توقيع 13 اتفاقية في ملتقى الاستثمار السعودي الكازاخستاني

وتَتَضَمَّنُ أعمال الملتقى جلساتٍ حواريةً لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات: البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتعدين، والأمن الغذائي، إضافة إلى استعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.