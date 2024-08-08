أمر ملكي: اجتماع مجلس الوزراء سيكون برئاسة الأكبر سنًا من أبناء أبناء الملك المؤسس "إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه"

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء -إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه- برئاسة الأكبر سنًا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.