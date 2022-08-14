"قيادة القوات المشتركة" تنظم البرنامج الثاني لوحدة حماية الأطفال

وتعد البرامج التدريبية المتتالية لمنسوبي الوحدة والأجهزة المعنية ذات العلاقة وبالتعاون مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر ووجود نخبة من المدربين من الأكاديميين والخبراء دليل على الرغبة في التطوير المستمر، إذ حظي الأطفال المجندون المشاركون في النزاعات المسلحة على اهتمام المجتمع الدولي من جانب إصدار اتفاقيات دولية لها قبول كبير بين دول العالم لتجريم وحظر مشاركتهم في النزاعات المسلحة واعتبر التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال جريمة حرب وانتهاكاً للقوانين الدولية، وقد تعامل المختصون في وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة باحترافية تامة مراعاة لحقوق هؤلاء الأطفال ومصالحهم الفضلي ولروابطهم العائلية، وحيث يسعى القانون الدولي الإنساني إلى التخفيف من معاناة الناس وخاصة المدنيين كالنساء والأطفال والعجزة وحماية الأعيان المدنية.