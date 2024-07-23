تزامنًا مع أولمبياد الكيمياء.. واحة الملك سلمان للعلوم تستقبل 333 موهوبًا وموهوبة من 90 دولة

استقبلت واحة الملك سلمان للعلوم، أمس، 333 موهوبًا وموهوبة من 90 دولة، تزامنًا مع مشاركتهم في فعاليات النسخة الـ 56 من أولمبياد الكيمياء الدولي 2024، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وتستضيفها المملكة خلال الفترة 22 - 30 يوليو الجاري في مدينة الرياض.