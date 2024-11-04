"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.