"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والشمالية والقصيم وعسير وجازان والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والعرضيات والطائف وأضم وبني يزيد وميسان. وتشهد رياحًا شديدة على الشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ19 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.