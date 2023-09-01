بعد إغلاق استمر 4 أشهر.. عقبة شعار بعسير تستأنف الحركة المرورية

استأنفت عقبة شعار بعسير الحركة المرورية الآن بعد إغلاق دام 4 أشهر.
وتفصيلاً، جاء ذلك بإشراف من هيئة تطوير عسير، وتنفيذ الهيئة العامة للطرق.
وأوضحت الهيئة أن العقبة سوف تُستأنف الحركة بها في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم السبت بعد انتهاء مشروع صيانتها.
وكانت الهيئة العامة للطرق قد أعلنت إغلاق العقبة منذ 4 أشهر؛ لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة، وقالت وقتها إن الطرق البديلة للمركبات الصغيرة هي: "عقبة ضلع، عقبة الجعدة، عقبة التوحيد، عقبة الصماء وعقبة برمة".
وأضافت الهيئة حينها بأن الإغلاق التام سيكون من الساعة الـ6 مساء إلى الساعة الـ6 صباحًا، مع السماح بمرور الشاحنات فقط عبر عقبة شعار من الساعة الـ6 صباحًا إلى الـ6 مساء.
وأردفت الهيئة: أهم الأعمال التي سيتم تنفيذها هي "كشط وسفلتة، حواجز خرسانية، شرائح عاكسة، دهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، تركيب لوحات إرشادية، عمل طبقة مقاومة للانزلاق ومواقف طارئة".
وتابعت: أهداف المشروع تتمثل في رفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.