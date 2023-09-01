بعد إغلاق استمر 4 أشهر.. عقبة شعار بعسير تستأنف الحركة المرورية

وأضافت الهيئة حينها بأن الإغلاق التام سيكون من الساعة الـ6 مساء إلى الساعة الـ6 صباحًا، مع السماح بمرور الشاحنات فقط عبر عقبة شعار من الساعة الـ6 صباحًا إلى الـ6 مساء.