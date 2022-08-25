شاهد.. "سعود بن طلال" يتفقد مدارس الأحساء استعدادًا لعودة الطلاب

وقف محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، على استعدادات الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة لعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم الأسبوع القادم؛ في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة، حفظها الله.
وزار المحافظ، ثانوية الإمام جعفر الصادق بالهفوف؛ حيث كان في استقباله مدير الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة حمد بن محمد العيسى والقيادات التعليمية في الإدارة، واطلع على ما تضمه المدرسة من إمكانات مادية وتقنية عالية، وكذلك معامل ومختبرات المدرسة؛ مستمعًا لشرح من مدير عام التعليم عن جهود الإدارة في إجراءات الصيانة الوقائية اللازمة للمدارس خلال فترة الصيف؛ استعدادًا لعودة الطلاب والطالبات، كما استمع إلى شرح من مدير المدرسة عن أبرز الاستعدادات للعودة الجادة للطلاب؛ مقدمًا عرضًا لمبادرة توحيد الممارسات الإشرافية التي أعدتها الإدارة العامة للتعليم بالأحساء؛ مبينًا أن المبادرة تُمَكن قيادات التعليم من رصد ومتابعة وملاحظة الميدان التعليمي بشكل مباشر عبر زيارات المشرفين التربويين في مكاتب التعليم للبنين والبنات بشكل لحظي وسريع، ويتم من خلالها رصد الملاحظات أولًا بأول من خلال "الداش بورد" الخاص بالمبادرة؛ موضحًا أن آلية العمل السابق تحتاج إلى وقت طويل لتحليل البيانات التي تصل بعد انتهاء زيارة المشرفين الميدانية للمدارس.
وتابع مدير التعليم عرضه؛ مشيرًا إلى أن المشرفين التربويين يقومون بجولات عديدة؛ منها ما هو مخصص لبدء العام الدراسي، وما قبل الاختبارات.. واستعرض مدير التعليم أمام المحافظ الكريم عددًا من الزيارات التي تمت خلال اليومين الماضيين، والمعلومات التي يمكن الوقوف عليها عبر مكتب التعليم أو المرحلة الدراسية والمرتبطة بنظام نور، ومن بين تلك المعلومات الجدول الدراسي، وتوزيع المقررات الدراسية وغيرها من المعلومات الأخرى.
عقب ذلك، زار محافظ الأحساء ابتدائية الطموح للطفولة المبكرة؛ حيث الْتقى بالقيادات التربوية النسائية والطاقم التعليمي والإداري في المدرسة، مستمعًا إلى شرح عما تضمه المدرسة من إمكانات وخطط وبرامج وصولًا لمخرجات تعليمية عالية تُحقق تطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- والمسؤولين في وزارة التعليم.. وفي ختام الزيارة أشاد المحافظ بجهود إدارة تعليم الأحساء -ممثلة في مدير تعليم الأحساء ومساعديه والقيادات التربوية- على جهودهم التي يبذلونها لخدمة فلذات أكبادنا؛ متمنيًا للطلاب والطالبات عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والتميز.