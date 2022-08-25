شاهد.. "سعود بن طلال" يتفقد مدارس الأحساء استعدادًا لعودة الطلاب

وزار المحافظ، ثانوية الإمام جعفر الصادق بالهفوف؛ حيث كان في استقباله مدير الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة حمد بن محمد العيسى والقيادات التعليمية في الإدارة، واطلع على ما تضمه المدرسة من إمكانات مادية وتقنية عالية، وكذلك معامل ومختبرات المدرسة؛ مستمعًا لشرح من مدير عام التعليم عن جهود الإدارة في إجراءات الصيانة الوقائية اللازمة للمدارس خلال فترة الصيف؛ استعدادًا لعودة الطلاب والطالبات، كما استمع إلى شرح من مدير المدرسة عن أبرز الاستعدادات للعودة الجادة للطلاب؛ مقدمًا عرضًا لمبادرة توحيد الممارسات الإشرافية التي أعدتها الإدارة العامة للتعليم بالأحساء؛ مبينًا أن المبادرة تُمَكن قيادات التعليم من رصد ومتابعة وملاحظة الميدان التعليمي بشكل مباشر عبر زيارات المشرفين التربويين في مكاتب التعليم للبنين والبنات بشكل لحظي وسريع، ويتم من خلالها رصد الملاحظات أولًا بأول من خلال "الداش بورد" الخاص بالمبادرة؛ موضحًا أن آلية العمل السابق تحتاج إلى وقت طويل لتحليل البيانات التي تصل بعد انتهاء زيارة المشرفين الميدانية للمدارس.