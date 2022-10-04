أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن الشدوي بمنطقة الباحة

من جانبه أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن زراعة البن العربي تشتهر في جنوب المملكة بشكل عام وفي منطقة الباحة بشكل خاص؛ حيث يوجد بجبل شدا الأعلى والأسفل وصدر المزاودة ما يتجاوز الـ200 مزرعة، يوجد بها أكثر من 22 ألف شجرة من أجود أنواع البن العربي؛ مشيرًا إلى جهود وزارة البيئة لاستدامة هذه الزراعة عبر العديد من البرامج والمشاريع؛ منها مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار التي تقدم الدعم العيني للمزارعين من إنشاء ممرات مائية وخزانات لتجميع المياه مختلفة السعة منها ما يبلغ 240.120.90.60 طنًّا، إلى جانب تقديم شبكات الري الحديثة وتنظيف وتعميق الآبار وتغطيتها وتوزيع الشتلات التي بلغت ١٣٥٠٠ شتلة استفاد من المبادرة ١٢٢ مزارعًا حتى الآن.