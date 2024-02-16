مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يفتح القبول الدفعة الثانية لـ"أبجد"

ويركز المجمع في هذا البرنامج على استقطاب فئةٍ متميزةٍ من الطلاب والطالبات من مختلف أنحاء العالم؛ خدمة لنشر اللغة العربية، وتحقيق التنوع الثقافي والحضاري بين الدول، وتعزيز التضامن بين المملكة ودول العالم، وستُخصّص المقاعد الدراسية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط القبول، وهي: أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة أو مؤهل تعليمي أعلى، وألا يكون قد حصل على منحةٍ دراسيةٍ أخرى من إحدى المؤسّسات التعليمية في المملكة ، وألا يكون مفصولًا من إحداها، وألا يقل عمر المتقدم عن (18) عامًا، فضلًا عن اجتياز المقابلة الشخصية التي تجرى للمقبولين (عن بُعد).