مسار غار حراء.. تنظيم وتطوير ومركز لتفويج الزوار الراغبين في الصعود

اختفت صعوبة صعود جبل النور وصولًا إلى غار حراء، وأمست من الماضي بعد الطريق الجديد الذي مهدته الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والذي ينطلق من معرض الوحي من حي حراء الثقافي أسفل جبل النور.
وتفصيلًا: وثقت "سبق" جانبًا من انسيابية الطريق وصولًا إلى قرب القمة؛ إذ يستطيع الراغب بالوصول إلى غار حراء أن يسلك الطريق الممهد أو استخدام الدرج المرصوف بالحجارة، والذي امتاز به الطريق القديم الذي تم إغلاقه نهائيًّا حفاظًا على سلامة مرتاديه، واختفت الظواهر السلبية التي كانت في الطريق القديم.
وفي بداية الطريق يوجد مركز لتفويج الراغبين لصعود الجبل يتضمّن شروحات ومعلومات عن الموقع، بالإضافة إلى جلسات لالتقاط الأنفاس والتسوق تتوفر فيه المشروبات وما يحتاجه صاعدو الجبل.
وعلى جانبي الطريق تم وضع كراسي للجلوس وإنارة الطريق على طول المسار، والذي ينتهي قبل القمة بعدة أمتار؛ إذ تقوم الجهات ذات العلاقة بعمليات تنظيف وجمع مخلفات الزوار أولًا بأول لضمان نظافة الطريق وصولًا إلى قمة الجبل، وهو ما يشهد كثافة في أعداد الزوار حتى في الليل بعد إضاءة الطريق.