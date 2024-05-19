مسار غار حراء.. تنظيم وتطوير ومركز لتفويج الزوار الراغبين في الصعود

وتفصيلًا: وثقت "سبق" جانبًا من انسيابية الطريق وصولًا إلى قرب القمة؛ إذ يستطيع الراغب بالوصول إلى غار حراء أن يسلك الطريق الممهد أو استخدام الدرج المرصوف بالحجارة، والذي امتاز به الطريق القديم الذي تم إغلاقه نهائيًّا حفاظًا على سلامة مرتاديه، واختفت الظواهر السلبية التي كانت في الطريق القديم.