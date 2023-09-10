ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم، الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.