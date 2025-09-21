وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 24 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (24) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية الملك عبدالعزيز بمدينة أبها، ومتوسطة وادي بن هشبل بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، وثانوية الملك عبدالعزيز بمحافظة النماص، ومجمع زيد بن ثابت التعليمي بمحافظة رجال ألمع، والكلية التقنية بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد لكل موقع، وللنساء في المتوسطة السادسة للبنات بخميس مشيط، والمتوسطة السابعة للبنات بمدينة أبها لمدة يومين لكل منهما، وفي كلية الطب بمحافظة بيشة، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في ابتدائية عبدالله بن مسعود ومتوسطة عبدالخالق بن سليمان بمحافظة رجال ألمع لمدة يوم واحد لكل منهما.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مركز ثلاثا الخرم لمدة يومين، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مركز ثلاثا الخرم لمدة يومين، وفي مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهما.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم الأربعاء للرجال في فرع وزارة التجارة بمحافظة القريات، ومتوسطة عثمان بن عفان بمحافظة دومة الجندل، وللنساء في الابتدائية الثلاثون للبنات بمحافظة القريات، وابتدائية أم المؤمنين وأم حبيبة للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.
وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في جمعية الأطفال المعاقين بمحافظة بلجرشي، ويوم الثلاثاء للرجال في مقر احتفالات الأهلي بمناسبة اليوم الوطني بمحافظة قلوة، ومحافظة العقيق، ويوم الخميس في محافظة المخواة، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز التأهيل الشامل في الباحة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للنساء في محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يومين، ويوم الأربعاء في مركز التأهيل الشامل بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية لمدة يوم واحد.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتُعدُّ الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.