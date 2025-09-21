وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 24 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية الملك عبدالعزيز بمدينة أبها، ومتوسطة وادي بن هشبل بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، وثانوية الملك عبدالعزيز بمحافظة النماص، ومجمع زيد بن ثابت التعليمي بمحافظة رجال ألمع، والكلية التقنية بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد لكل موقع، وللنساء في المتوسطة السادسة للبنات بخميس مشيط، والمتوسطة السابعة للبنات بمدينة أبها لمدة يومين لكل منهما، وفي كلية الطب بمحافظة بيشة، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في ابتدائية عبدالله بن مسعود ومتوسطة عبدالخالق بن سليمان بمحافظة رجال ألمع لمدة يوم واحد لكل منهما.