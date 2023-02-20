"البديوي": منتدى الرياض الدولي الإنساني يساهم في تطوير حلول مبتكرة للعمل الإنساني

شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، اليوم، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالعاصمة الرياض، بمشاركة نخبة من القادة والمانحين والعاملين والباحثين في مجال العمل الإنساني، وغيرهم من المهتمين في تعزيز الحوار حول الإطار التشريعي والمعرفي والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتحديات المرتبطة بها لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقاً لمبادئ ومعايير العمل الإنساني والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).