هيئة النقل تؤكد على حملات الحج ضرورة إصدار بطاقة السائقين خلال الموسم

وأوضحت أنه تم خلال الفترة الماضية، تطوير بوابة "نقل" الإلكترونية لإصدار بطاقات التشغيل وبطاقات السائقين الموسمية التي وصلت إلى أكثر من 12 ألف بطاقة موسمية حتى الآن، حيث يمكن للشركات الاستفادة من الخدمة المقدمة من خلال البوابة .