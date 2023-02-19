بتكلفة 20 مليونًا.. خزانان لتحسين الخدمات المائية بـ"ثمد وصلصلة خيبر"

وأفادت بأن المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها وأهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وتحسين الخدمات المائية والبيئية في منطقة المدينة بأعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية المملكة والشركة.