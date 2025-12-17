"الخثلان": "صلوا في بيوتكم" مقدّمة على الجمع عند شدة المطر

أوضح الشيخ سعد الخثلان أن السنة عند نزول المطر الشديد أن يُقال بعد الأذان: "صلوا في بيوتكم"، ولا تُقام صلاة الجماعة، إذا كان حضور المسجد يشق على الناس، مستدلًا بما ثبت عن النبي ﷺ من فعله لهذا الأمر في مثل هذه الأحوال.
وبيّن الخثلان أن هذه السنة أولى من الجمع بين الصلاتين، موضحًا أن ترك الجماعة لعذر المطر أخف من الجمع بين الصلاتين، لأن الجماعة واجبة لكنها تسقط بالعذر، أما الجمع فيترتب عليه تقديم صلاة العشاء قبل دخول وقتها، وشرط الوقت من آكد شروط صحة الصلاة.
وقال: "لو جمع الناس بين الصلاتين لأجل حضور الجماعة، فهذا مقبول عند الحاجة، لكن إذا كان المطر غزيرًا ومصحوبًا بمشقة غير معتادة وقت الأذان، فالأولى أن يُقال: صلوا في بيوتكم، لأن تحقيق الجماعة لا يقدَّم على شرط صحة الصلاة، وهو دخول الوقت".
وختم بأن الحكمة من الجمع هي تيسير حضور الجماعة، لكن في حال تعذر ذلك بسبب شدة المطر، فإن الإذن بالصلاة في البيوت مقدَّم شرعًا، ويُعد من الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة.