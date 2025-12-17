"الخثلان": "صلوا في بيوتكم" مقدّمة على الجمع عند شدة المطر

وقال: "لو جمع الناس بين الصلاتين لأجل حضور الجماعة، فهذا مقبول عند الحاجة، لكن إذا كان المطر غزيرًا ومصحوبًا بمشقة غير معتادة وقت الأذان، فالأولى أن يُقال: صلوا في بيوتكم، لأن تحقيق الجماعة لا يقدَّم على شرط صحة الصلاة، وهو دخول الوقت".