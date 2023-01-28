تدشين مسابقة الصيد المستدام في محمية الشمال

دشّن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، المهندس محمد الشعلان، مسابقة الصيد المستدام في محمية الشمال للصيد المستدام.
وذكر "الشعلان" أن محمية الشمال للصيد المستدام التي تبعد "265" كيلومترًا عن منطقة حائل وتقع على مساحة 2000 كيلومتر مربع شمال شرق المملكة؛ تعدّ الأولى من نوعها، وتسعى إلى المحافظة على الحياة الفطرية، وتحقيق فرص اقتصادية وتطوير الفرص التنموية للمجتمع المحلي، إضافة إلى تطوير المنتج السياحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه المحمية ممارسة نشاط الصيد المنظّم بأعداد محددة، والحدّ من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة، وإحياء الموروث الشعبي.
من جانبه أوضح المدير العام للمجتمع المحلي في هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، عبد المجيد الضبعان، أن من أبرز شروط الدخول في محمية الشمال للصيد المستدام إثبات التصاريح مع إلزام تزويد المحمية عن بيات الزائرين، وألا يزيد عدد الأشخاص بالمخيم على 25 شخصًا، والتوقيع على إقرارات شروط المحمية.
ونوّه إلى أن أعداد المتقدمين للمسابقة تم ترشيحهم بناء على خوارزمية آلية إلى 600 متسابق موزعين على 10 فرق تتنافس يوميًّا.