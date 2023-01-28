تدشين مسابقة الصيد المستدام في محمية الشمال

من جانبه أوضح المدير العام للمجتمع المحلي في هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، عبد المجيد الضبعان، أن من أبرز شروط الدخول في محمية الشمال للصيد المستدام إثبات التصاريح مع إلزام تزويد المحمية عن بيات الزائرين، وألا يزيد عدد الأشخاص بالمخيم على 25 شخصًا، والتوقيع على إقرارات شروط المحمية.