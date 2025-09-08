"سبق" تنشر أسماء الدول الأوروبية التي تتطلب إجراءات دخول جديدة ابتداءً من أكتوبر 2025

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن الدول التي ستُلزم القادمين من خارج منطقة شنغن بالامتثال لمتطلبات نظام EES تشمل: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سويسرا، السويد.