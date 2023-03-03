"فلكية جدة": القمر يتعامد على الكعبة مساء غدٍ السبت

وأردف: موقع القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد، والذي يشاهد فيها القمر يشير إلى اتجاه القِبلة؛ علماً بأن أغلب مواعيد تعامد القمر أو غيره من الأجرام نادراً ما يكون الميل مطابقاً تماماً مع عرض الكعبة المشرّفة، حيث يكون بفارق ربع درجة أو نصف درجة، لذلك لا يعتمد على التعامد في معرفة القِبلة للمناطق القريبة من مكة مثل: جدة وعسفان والطائف، أما المدن البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك.