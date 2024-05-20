"مدير صحة الطائف" يتفقد مركز المراقبة بالمطار ويقف على استعدادات المراكز الصحية بالمواقيت

واستمع "الشهراني"؛ إلى شرح تفصيلي عن الاستعدادات التي يقدمها المركز لخدمة ضيوف الرحمن، كما تفقّد مركز صحي ميقات السيل الكبير، وكذلك المركز الصحي المؤقت بمنطقة البهيتة، ومركز صحي ميقات وادي محرم؛ للوقوف على الجاهزية.