"مدير صحة الطائف" يتفقد مركز المراقبة بالمطار ويقف على استعدادات المراكز الصحية بالمواقيت

قام مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور سمير الشهراني؛ صباح اليوم، بزيارة لمدير مطار الطائف الدولي المهندس عبدالرحمن الهاشمي؛ وتمّت خلال الزيارة مناقشة مجالات التعاون المشترك، واستعراض العلاقات والمواضيع التي تهم الطرفين.
وتفقد الشهراني؛ مركز المراقبة بمطار الطائف للوقوف على سير العمل وجاهزية المركز بموسم الحج، والذي يستقبل حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المطار، ويقدّم لهم أرقى الخدمات الصحية.
واستمع "الشهراني"؛ إلى شرح تفصيلي عن الاستعدادات التي يقدمها المركز لخدمة ضيوف الرحمن، كما تفقّد مركز صحي ميقات السيل الكبير، وكذلك المركز الصحي المؤقت بمنطقة البهيتة، ومركز صحي ميقات وادي محرم؛ للوقوف على الجاهزية.
رافق مدير الشؤون الصحية كل من: المساعد للصحة العامة خالد الثبيتي؛ والمساعد للطوارئ والكوارث خالد العتيبي؛ ومدير العلاقات العامة والإعلام وليد الثقفي.