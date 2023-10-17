"المظالم"يقدم تجربته في مجال التوعية عبر ملتقى "جسور"

شارك ديوان المظالم في الملتقى الأول للتواصل والتوعية (جسور) الذي نظمته إمارة المنطقة الشرقية والمديرية العامة للشؤون الصحية، بالعديد من الجلسات الحوارية والمحاضرات وورش العمل، إضافة إلى المعارض المصاحبة للملتقى.
وتمثلت مشاركة ديوان المظالم بالملتقى في الجلسة الحوارية الأولى (التوعية في المؤسسات الحكومية) عرف فيها المتحدث الرسمي لديوان المظالم عبدالعزيز الصمعاني، دور ديوان المظالم في تعزيز الثقافة والمعرفة الحقوقية في المجتمع، والتحوُّل الرقمي لجميع أعماله القضائية والإدارية والنقلة النوعية التي عاشها بفضل دعم القيادة الرشيدة، مما مكنه من تقديم الخدمات الرقمية والتوعية بها مع توفير قنوات تواصل فعّالة مع المستفيدين والمجتمع عامة بتوجيه ومتابعة من رئيس ديوان المظالم د. خالد اليوسف.
وتأتي مشاركة ديوان المظالم في ملتقى (جسور) لتبادل المعرفة في مجالات التوعية والتواصل الفعّال، بالإضافة للاستفادة من الخبرات والتجارب مع أصحاب الاختصاص من قطاعات العمل الحكومي والخاص وتفعيل الشراكات الممكنة معها.