"المظالم"يقدم تجربته في مجال التوعية عبر ملتقى "جسور"

وتمثلت مشاركة ديوان المظالم بالملتقى في الجلسة الحوارية الأولى (التوعية في المؤسسات الحكومية) عرف فيها المتحدث الرسمي لديوان المظالم عبدالعزيز الصمعاني، دور ديوان المظالم في تعزيز الثقافة والمعرفة الحقوقية في المجتمع، والتحوُّل الرقمي لجميع أعماله القضائية والإدارية والنقلة النوعية التي عاشها بفضل دعم القيادة الرشيدة، مما مكنه من تقديم الخدمات الرقمية والتوعية بها مع توفير قنوات تواصل فعّالة مع المستفيدين والمجتمع عامة بتوجيه ومتابعة من رئيس ديوان المظالم د. خالد اليوسف.