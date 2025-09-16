"القيادة" تهنئ حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسير بوب دادي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.