"الراجحي" يشيد بإسهام القطاع غير الربحي في تحقيق رؤية السعودية 2030

وأوضح المهندس الراجحي أن من أبرز الإنجازات التي تحققت تطوير إجراءات تأسيس المنظمات غير الربحية؛ لتكون مدتها لا تتجاوز 4 أيام مقارنة بعام ونصف العام سابقًا، ووصول إجمالي عقود الإسناد للخدمات الحكومية إلى أكثر من 2.600.000.000 ريال؛ ما انعكس إيجابًا على تطوير آليات سير أعمال المنظمات غير الربحية، وتحسين جودتها وكفاءتها.. مشيرًا إلى إنشاء وتفعيل أكثر من 20 مجلسًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما بلغت نسبة إجمالي الإنفاق التنموي في القطاع غير الربحي 71%.