"الراجحي" يشيد بإسهام القطاع غير الربحي في تحقيق رؤية السعودية 2030

أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بإسهامات القطاع غير الربحي في تحقيق رؤية السعودية 2030، وتنفيذ العديد من المشاريع النوعية التي ساهمت في تحقيق التنمية الوطنية، واستدامة الأثر، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع وأفراده.
وأوضح المهندس الراجحي أن من أبرز الإنجازات التي تحققت تطوير إجراءات تأسيس المنظمات غير الربحية؛ لتكون مدتها لا تتجاوز 4 أيام مقارنة بعام ونصف العام سابقًا، ووصول إجمالي عقود الإسناد للخدمات الحكومية إلى أكثر من 2.600.000.000 ريال؛ ما انعكس إيجابًا على تطوير آليات سير أعمال المنظمات غير الربحية، وتحسين جودتها وكفاءتها.. مشيرًا إلى إنشاء وتفعيل أكثر من 20 مجلسًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما بلغت نسبة إجمالي الإنفاق التنموي في القطاع غير الربحي 71%.
وأضاف بأنه تم إطلاق تقرير قياس الأداء المالي للمنظمات غير الربحية، وصندوق لدعم الجمعيات، و6 صناديق استثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية. مؤكدًا أن هذه الإطلاقات أسهمت في رفع حجم المشاريع التنموية وطاقتها الاستيعابية للمستفيدين منها، كما يتم خدمة المستفيدين عبر منظومة الخدمات الإلكترونية لزيادة مرونة وسهولة الإجراءات.
وأشار إلى تدريب 3.109 مشاركين في مبادرة تأهيل القوى العاملة للقطاع غير الربحي، موضحًا أن عدد منظمات القطاع غير الربحي وصل إلى 4134 منظمة؛ وذلك لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين جودة الحياة لتحقيق رؤية السعودية 2030.