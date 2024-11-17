يُرصَد بسماء العالم العربي.. "فلكيّة جدة": القمر الأحدب يقترن بعملاق النظام الشمسي الليلة

وبيَّن أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعاً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، لكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم، مشيراً إلى أنه بمراقبة موقع القمر في الوقت نفسه كل يومٍ يُلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيُلاحظ أن القمر ابتعد عن المشتري مندفعاً نحو الشرق، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.