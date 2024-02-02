ضَبْط مخالفين ارتكبوا مخالفات رعي في الأماكن التي يُمنع فيها الرعي بمحمية الملك سلمان

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم أن فِرق الجوالة بمحمية الخنفة ضبطت مخالفين لنظام البيئة؛ ارتكبوا مخالفات رعي 1300 رأسًا من الأغنام، و80 رأسًا من الإبل في الأماكن التي يُمنع فيها الرعي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.