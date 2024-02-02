ضَبْط مخالفين ارتكبوا مخالفات رعي في الأماكن التي يُمنع فيها الرعي بمحمية الملك سلمان

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم أن فِرق الجوالة بمحمية الخنفة ضبطت مخالفين لنظام البيئة؛ ارتكبوا مخالفات رعي 1300 رأسًا من الأغنام، و80 رأسًا من الإبل في الأماكن التي يُمنع فيها الرعي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأوضحت الهيئة أن قيمة مخالفات رعي الماعز والضأن داخل المحميات بدون ترخيص 50 ريالاً للرأس الواحد للمرة الأولى، و100 ريال للمرة الثانية. وقيمة مخالفات رعي الإبل داخل المحميات بدون ترخيص 100 ريال للرأس الواحد للمرة الأولى، و150 ريالاً للمرة الثانية.
يأتي ذلك ضمن إطار جهود هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحميات، والإسهام في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030، بتحويل السعودية لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.. داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومؤكدة استمرارها بضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.