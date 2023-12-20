"الإحصاء": ارتفاع عدد ركاب حافلات النقل العام في المملكة خلال عام 2022م

وبلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021 من حيث بلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة خلال عام 2022م 16.962 حادثًا، بمعدل انخفاض 6.8% عن عام 2021م؛ فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م 4.555 وفاة، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م؛ مشيرة إلى أن عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م بلغت 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021م.