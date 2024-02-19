وزير أردني: التنسيق والتفاهم بين السعودية والأردن عالي المستوى لدعم القضايا العربية

وأكد الوزير "المبيضين" أنه منذ نشأة الدولة الأردنية وهي في تنسيق عالي المستوى مع المملكة العربية السعودية في القضايا الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقضايا التضامن العربي؛ مثمنًا الدعم السعودي للأردن في مواجهة الأزمات التي كان يتعرض لها وأبرزها وأهمها الأزمات الاقتصادية، إضافة إلى دعم مكانة الأردن ودوره في القضية الفلسطينية، وقال: "هو دعم نشكر عليه المملكة العربية السعودية ممثلة في قيادتها.