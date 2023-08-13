تخليدًا لذكرى فتاة افتدت أخواتها بحياتها.. "المسعود" يطالب بإطلاق اسم "طريق ريما" في مكان استشهادها

ويرصد الكاتب مثالًا من أمريكا ويقول: "في الواقع ليس من اليسير أن يؤثرك أحد بروحه، وليس يسيرًا على كل نفس التضحية بذاتها لتهب الحياة لمن تحب، ولغيرها، في زمن طغيان الأنا، والحرص على الحياة.. شاهد العالم جاكلين كندي زوجة الرئيس الأمريكي الشاب جون كندي وهي تقفز من السيارة بعد إصابة زوجها مباشرة، تركته ليواجه قدره طالبة النجاة لنفسها، ولم تلتفت لترى إمكانية مساعدته، أو مقدار حاجته إليها، ثم لم تلبث بعده إلا قليلاً وتزوجت غيره وبات نسيًا منسيًا!".