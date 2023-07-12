أكثر من ألف حالة إنقاذ حياة يباشرها النقل الإسعافي بتجمع الشرقية

الجدير بالذكر أنه بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها في كافة منشآت التجمع منذ يناير حتى يونيو من العام الجاري 2023م، 5869 حالة إسعافية، حيث تم تقديم رعاية صحيّة وفق مستويات طبية معتمدة للوصول إلى المريض في أقرب وقت ممكن من أقرب نقطة إسعافية من 22 مركزاً إسعافياً على مستوى المنطقة الشرقية، وأن تجمع الشرقية الصحي مكوّن من 22 مستشفى، و131 مركز رعاية صحية أولية.