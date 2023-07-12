أكثر من ألف حالة إنقاذ حياة يباشرها النقل الإسعافي بتجمع الشرقية

تعامل النقل الإسعافي في تجمع الشرقية الصحي مع 1002 حالة إنقاذ حياة، في النصف الأول من العام الجاري 2023م، والتي تمت الاستجابة لها بمتوسط 12 دقيقة فقط مقارنةً بالمعدل المستهدف 45 دقيقة.
وأشار التجمع إلى أن الحالات شملت حوادث الطرق والجلطات الدماغية والجلطات القلبية، وأزمات تنفسية وإنقاذ عضو وحالات ولادة، وحالات صرع، إضافة إلى حالات النزيف، مضيفاً أن النقل الإسعافي وبالتنسيق مع الإخلاء الجوي قام بخدمة 50 حالة، حيث تم استقبال 31 حالة وتحويل 19 حالة إخلاء جوي.
الجدير بالذكر أنه بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها في كافة منشآت التجمع منذ يناير حتى يونيو من العام الجاري 2023م، 5869 حالة إسعافية، حيث تم تقديم رعاية صحيّة وفق مستويات طبية معتمدة للوصول إلى المريض في أقرب وقت ممكن من أقرب نقطة إسعافية من 22 مركزاً إسعافياً على مستوى المنطقة الشرقية، وأن تجمع الشرقية الصحي مكوّن من 22 مستشفى، و131 مركز رعاية صحية أولية.