توجيه لإدارات التعليم: إجازة المشرفين والمشرفات الميدانيين اعتبارًا من اليوم

وجّهت وزارة التعليم، إدارات التعليم، بأن يتمتع المشرفون والمشرفات ممن تتجاوز زياراتهم ٦٠%، بالإجازة ابتداء من اليوم الخميس ١٨ رمضان؛ على أن يكون الدوام الأسبوع القادم بالتناوب أسوة بالإجازة بين الفصول الدراسية.
جاء ذلك بعد نشر "سبق" تقريرًا بعنوان "مشرفو ومشرفات الميدان" يناشدون وزير التعليم مساواتهم في الإجازة الأسبوع المقبل بمنسوبي المدارس.
وذكرت "سبق" في التقرير أن المشرفين والمشرفات ممن تتجاوز زيارتهم الميدانية ٦٠%، يناشدون بمساواتهم بمنسوبي المدارس؛ لتبدأ إجازتهم معهم نهاية هذا الأسبوع، بدلًا من دوامهم مع بقية الموظفين ٤ أيام خلال الأسبوع المقبل.
وقالوا حينها: "في التقويم الدراسي الذي أصدرته الوزارة، نصت على أن المشرفين والمشرفات ممن تزيد زيارتهم الميدانية على 60%، يتمتعون بالإجازات المطولة والإجازات بين الفصول الدراسية؛ أسوة بمنسوبي المدارس من طلاب وموظفين ومعلمين، لارتباط عملهم بالمدارس".
وتابعوا: "بنهاية دوام الخميس ١٨ رمضان يتمتع منسوبو المدارس من طلاب وموظفين ومعلمين، بالإجازة وفق التقويم الدراسي؛ بينما سنستمر في الدوام ٤ أيام تبدأ الأحد المقبل وتنتهي الأربعاء، وستكون دون عمل لارتباط عملنا بالمدارس".
وأضافوا: "نناشد وزير التعليم مساواتنا في الإجازة بمنسوبي المدارس، أسوة بمساواتنا بهم في الإجازات المطولة وإجازات منتصف الفصول، ولارتباط عملنا بالمدارس؛ لا سيما وأن مطلبنا لا يتعدى ٤ أيام، والتي ستكون في العشر الأخيرة من رمضان المبارك".