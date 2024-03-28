توجيه لإدارات التعليم: إجازة المشرفين والمشرفات الميدانيين اعتبارًا من اليوم

وقالوا حينها: "في التقويم الدراسي الذي أصدرته الوزارة، نصت على أن المشرفين والمشرفات ممن تزيد زيارتهم الميدانية على 60%، يتمتعون بالإجازات المطولة والإجازات بين الفصول الدراسية؛ أسوة بمنسوبي المدارس من طلاب وموظفين ومعلمين، لارتباط عملهم بالمدارس".