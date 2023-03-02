زراعة 20 جهازًا منظّمًا لضربات القلب لمرضى سعوديين في مدينة الملك فهد الطبية

وأشارت إلى اعتماد مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب في مدينة الملك فهد الطبية، مركزًا تدريبيًّا تعليميًّا عاليًا في زراعة هذه التقنية من خلال استقبال طلبات الأطباء المتخصّصين لحضور الدورات التدريبية لتعلم هذا النوع من الزراعات؛ حيث لا توجد هذه التقنية إلا في بعض المراكز في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بمثل هذه الدورات المتقدمة.