الدفاع المدني يحذّر من مخاطر السيول ويدعو لعدم الاقتراب من الأودية وتجمعات المياه

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار، مؤكدة أهمية التقيد بإرشادات السلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات. وأوضحت أن جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة يشكّل خطرًا مباشرًا، مشددة على ضرورة عدم المجازفة بعبور الأودية أو الاقتراب من مواقع تجمع المياه، مهما بدا منسوبها منخفضًا. وأكد الدفاع المدني أهمية متابعة التنبيهات الصادرة من الجهات المختصة، والالتزام بالتعليمات الوقائية، داعيًا إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات طارئة عبر رقم الطوارئ (998)، متمنيًا السلامة للجميع.