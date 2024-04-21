وزير التعليم يهنئ القيادة بفوز طلبة السعودية بـ 138 جائزة وميدالية عالمية

وأوضح أن جهود وزارة التعليم بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص أثمرت عما يحققه طلبة المملكة من تفوق وتقدم كبير في تمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية، معتبرًا هذا الإنجاز الكبير دليلاً على جودة التعليم في المملكة ورعايته للمواهب والإبداع، بما يُسهم في خدمة الوطن وتحقيق التقدم والريادة في مجال العلوم والتكنولوجيا.