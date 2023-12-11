محليات

"تطوير بوابة الدرعية" تنفي معلومات غير صحيحة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط مشروع الدرعية

الهيئة تتابع تنفيذ خطتها المعتمدة مسبقًا في هذا الصدد لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان
"تطوير بوابة الدرعية" تنفي معلومات غير صحيحة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط مشروع الدرعية

أصدرت "هيئة تطوير بوابة الدرعية" بيانًا توضيحيًّا حول الأراضي الواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية.

وقال البيان: تنفي "هيئة تطوير بوابة الدرعية" ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية.

وأضاف البيان: تتابع هيئة تطوير بوابة الدرعية تنفيذ خطتها المعتمدة مسبقًا في هذا الصدد؛ لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان.

وأردف البيان: تؤكد الهيئة حفاظها على حقوق السكان وإبقائهم على اطلاع على آخر المستجدات؛ من خلال التواصل المباشر والمنصات الرسمية؛ لذا نؤكد على الجميع أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

هيئة تطوير بوابة الدرعية
مشروع الدرعية

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