"تطوير بوابة الدرعية" تنفي معلومات غير صحيحة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط مشروع الدرعية

وأردف البيان: تؤكد الهيئة حفاظها على حقوق السكان وإبقائهم على اطلاع على آخر المستجدات؛ من خلال التواصل المباشر والمنصات الرسمية؛ لذا نؤكد على الجميع أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.