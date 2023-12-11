"تطوير بوابة الدرعية" تنفي معلومات غير صحيحة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط مشروع الدرعية

أصدرت "هيئة تطوير بوابة الدرعية" بيانًا توضيحيًّا حول الأراضي الواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية.
وقال البيان: تنفي "هيئة تطوير بوابة الدرعية" ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية.
وأضاف البيان: تتابع هيئة تطوير بوابة الدرعية تنفيذ خطتها المعتمدة مسبقًا في هذا الصدد؛ لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان.
وأردف البيان: تؤكد الهيئة حفاظها على حقوق السكان وإبقائهم على اطلاع على آخر المستجدات؛ من خلال التواصل المباشر والمنصات الرسمية؛ لذا نؤكد على الجميع أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.