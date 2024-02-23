هنا صوت الربابة وترقيص الخيول.. "بديع الأفلاج" تحتفل بيوم التأسيس بطريقتها "فيديو"

وشهد الاحتفال الذي أقيم للأهالي تنوعًا في الفعاليات ما بين تراثيات أصيلة اشتملت على حرف قديمة من عصور الدولة السعودية الأولى وفصول تعليمية قديمة وصوت الربابة، كذلك مسابقات "هدد الملواح، وصقار المستقبل، وترقيص الخيول" على أصوات الشيلات الوطنية.