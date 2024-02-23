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هنا صوت الربابة وترقيص الخيول.. "بديع الأفلاج" تحتفل بيوم التأسيس بطريقتها "فيديو"
"هدد الملواح وصقار المستقبل" وحرف قديمة من الدولة السعودية الأولى وفصول قديمة
أثرت الفعاليات التراثية المتنوعة احتفالات يوم التأسيس بالبديع في محافظة الأفلاج، وحظيت بتفاعل جماهيري لافت.
وشهد الاحتفال الذي أقيم للأهالي تنوعًا في الفعاليات ما بين تراثيات أصيلة اشتملت على حرف قديمة من عصور الدولة السعودية الأولى وفصول تعليمية قديمة وصوت الربابة، كذلك مسابقات "هدد الملواح، وصقار المستقبل، وترقيص الخيول" على أصوات الشيلات الوطنية.
وشاركت أركان الأكلات الشعبية وأركان للأسر المنتجة ومسابقات مسرح الطفل، كما حظيت الفعاليات بعرض الأوبريت المعد لهذه المناسبة بعنوان "درعية العز"، قدّمها المنشد مبارك الدوسري وفهيد النتيفات، واختتم الحفل بتكريم الفائزين ببطولة كشتة للبديع.