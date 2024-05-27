إشعال نيران ورعي محظور.. ضبْط مخالفَيْن لنظام البيئة بحائل والعقوبة حاضرة

وأكّدت "الأمن البيئي" أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.