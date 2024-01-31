محليات

بدءًا من اليوم وبالعقود الجديدة.. سيحصل "صاحب العمل" على تعويض عند هروب الخادمة أو تغيُّبها

ضمن "التأمين على عقود العمالة المنزلية".. والخدمة ستحدُّ من ظاهرة هروب الخادمات