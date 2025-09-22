محليات

الطائرة الإغاثية السعودية الـ64 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تصل العريش

يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة بالقاهرة
الطائرة الإغاثية السعودية الـ64 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تصل العريش
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ64 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة تحمل على متنها سلالًا غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من محنة المجاعاة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

