7 فرص عقارية متميزة تطرحها "السعدون" عبر مزاد "النرجس" بالرياض

وقالت الشركة: تتميّز الفرص المطروحة بمواقع إستراتيجية وفي أهم الأحياء شمال مدينة الرياض ووسطها، ويتكون العقار الأول من مجمع سكني يضم 12 فيلا بمساحة 5,000 متر مربع، والعقارات الثاني والثالث والرابع عبارة عن 3 قطع أراضٍ بواجهة 100 متر رأس بلك على طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمساحة إجمالية 3,461 متراً مربعاً بثلاثة صكوك تملك، والعقار الخامس عمارة بمساحة 900 متر مربع، والعقار السادس عمارة بمساحة 680 متراً مربعاً، والعقار السابع عمارة بمساحة 680 متراً مربعاً.