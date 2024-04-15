7 فرص عقارية متميزة تطرحها "السعدون" عبر مزاد "النرجس" بالرياض

تطرح شركة السعدون العقارية، 7 فرص عقارية متميزة عبر مزاد "النرجس" الهجين، وذلك في العاصمة الرياض.
وقالت الشركة: تتميّز الفرص المطروحة بمواقع إستراتيجية وفي أهم الأحياء شمال مدينة الرياض ووسطها، ويتكون العقار الأول من مجمع سكني يضم 12 فيلا بمساحة 5,000 متر مربع، والعقارات الثاني والثالث والرابع عبارة عن 3 قطع أراضٍ بواجهة 100 متر رأس بلك على طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمساحة إجمالية 3,461 متراً مربعاً بثلاثة صكوك تملك، والعقار الخامس عمارة بمساحة 900 متر مربع، والعقار السادس عمارة بمساحة 680 متراً مربعاً، والعقار السابع عمارة بمساحة 680 متراً مربعاً.
وأضافت: تقع العقارات على أهم الطرق والأحياء الحيوية؛ كـشارع الأمير بندر بن فيصل بن عبدالعزيز، وبالقرب من طريق العروبة، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق خريص بأحياء: النرجس والضباط والوزارات والسليمانية، وتتميز بقربها من أبرز المشاريع كـ "إكسبو الرياض 2030"، ومطار الملك خالد الدولي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ ما يجعلها وجهة استثنائية للاستثمار.
يُقام المزاد بإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، يوم الثلاثاء 30 /04/ 2024 حضورياً الساعة: 04:00 عصراً في قاعة التخصصي بمدينة الرياض، وإلكترونياً عبر منصة السعودية للمزادات من الساعة 04:00 عصراً حتى 08:00 مساءً.
ويعد المزاد فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية، بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على: 920003852 – 0555259495.