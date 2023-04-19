"الهيئة العامة للنقل" تباشر عملها حول تعثر إحدى الشركات في تسليم الطرود والشحنات بالمدينة المنورة

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن فِرقها الرقابة الميدانية تباشر أعمالها حول تعثُّر إحدى الشركات المرخصة بالمدينة المنورة في تسليم بعض الطرود والشحنات للعملاء بالجودة والوقت المحدد، وعدم استجابة الشركة للاستفسارات في قنواتها المخصصة لخدمة العملاء.