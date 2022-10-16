توزيع أكثر من 5 آلاف وجبة إفطار لطلاب وطالبات معهد وكلية الحرم المكي الشريف يوميًّا

تقوم وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ووكالة الشؤون العلمية والأكاديمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في إدارة معهد الحرم المكي الشريف وعمادة كلية الحرم المكي الشريف من خلال وحدة الخدمات المساندة في المعهد والكلية، بتوزيع أكثر من (5) آلاف وجبة يوميًّا لإفطار الطلاب والطالبات في أروقة المسجد الحرام، رفعًا لجودة البيئة التعليمية.
تأتي هذه المبادرات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتقديم أرقى الخدمات لطلاب العلم، وبمتابعة من فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري.
الجدير بالذكر أن وحدة الخدمات المساندة تقوم بالعديد من الخدمات التي تتكامل مع تطوير وبناء العملية التعليمية، من توفير الكتب وإيصالها للطلاب، والتنسيق مع إدارة الصيانة والتشغيل، والعناية بالمرافق الخاصة بالمعهد والكلية، وتنسيق الفعاليات بالتعاون مع الإدارات ذات الصلة والاختصاص.
وأكد مساعد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية ومدير عام معهد الحرم المكي الشريف فضيلة الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي، أهمية الدور الذي تقوم به هذه الوحدة، شاكرًا إسهامها في تعزيز دور العملية التعليمية والإدارية والتطويرية.
وأعرَبَ عن شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على حرصه البالغ لتوفير كل السبل المعينة لطلاب وطالبات العلم في توفير بيئة علمية مميزة في رحاب وجنبات المسجد الحرام.