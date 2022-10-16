توزيع أكثر من 5 آلاف وجبة إفطار لطلاب وطالبات معهد وكلية الحرم المكي الشريف يوميًّا

تقوم وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ووكالة الشؤون العلمية والأكاديمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في إدارة معهد الحرم المكي الشريف وعمادة كلية الحرم المكي الشريف من خلال وحدة الخدمات المساندة في المعهد والكلية، بتوزيع أكثر من (5) آلاف وجبة يوميًّا لإفطار الطلاب والطالبات في أروقة المسجد الحرام، رفعًا لجودة البيئة التعليمية.