«ذيب لتأجير السيارات» تفتتح فرعها الجديد في مدينة جدة بحي الحمدانية

وبمناسبة افتتاح الفرع الجديد قال الرئيس التنفيذي في شركة ذيب لتأجير السيارات، الأستاذ نايف بن محمد الذييب: "تُعتبر المنطقة الغربية واحدة من أهم المناطق في السعودية؛ لذا نحرص في الشركة على تعزيز شبكة فروعنا في هذه المنطقة ذات الأهمية الكبيرة اجتماعيًّا واقتصاديًّا؛ إذ يأتي افتتاح فرع الحمدانية في مدينة جدة تعزيزًا لهذا الاتجاه؛ لتغطية أكبر مع توسُّع مساحة مدينة جدة. وسوف نواصل افتتاح المزيد من الفروع؛ لنكون الأقرب لعملائنا".