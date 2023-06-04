«ذيب لتأجير السيارات» تفتتح فرعها الجديد في مدينة جدة بحي الحمدانية

افتتحت شركة ذيب لتأجير السيارات فرعها الجديد كليًّا في مدينة جدة (حي الحمدانية) على شارع الربيع بن عمرو بن أبي زهير. ويأتي ذلك ضمن إطار تعزيز شبكة فروع الشركة بالمناطق كافة، وتنفيذًا لاستراتيجيتها التي ترتكز على مواصلة الانتشار في مختلف مدن السعودية.
ويمثل الفرع الجديد بمدينة جدة إضافة جديدة لشبكة فروع «شركة ذيب لتأجير السيارات» في المنطقة الغربية، ويأتي في إطار حرص الشركة على تغطية جهة جيوغرافية جديدة تعزيزًا لوجودها في كبرى مدن المنطقة الغربية، منها مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بجانب مدينة جدة.
وبافتتاح فرع الحمدانية يرتفع عدد فروع جدة إلى 8 فروع، فيما يرتفع عدد فروع المنطقة الغربية إلى 18 فرعًا، تُلبي جميعها رغبات مختلف شرائح المجتمع من قطاع أعمال وأفراد.
وبمناسبة افتتاح الفرع الجديد قال الرئيس التنفيذي في شركة ذيب لتأجير السيارات، الأستاذ نايف بن محمد الذييب: "تُعتبر المنطقة الغربية واحدة من أهم المناطق في السعودية؛ لذا نحرص في الشركة على تعزيز شبكة فروعنا في هذه المنطقة ذات الأهمية الكبيرة اجتماعيًّا واقتصاديًّا؛ إذ يأتي افتتاح فرع الحمدانية في مدينة جدة تعزيزًا لهذا الاتجاه؛ لتغطية أكبر مع توسُّع مساحة مدينة جدة. وسوف نواصل افتتاح المزيد من الفروع؛ لنكون الأقرب لعملائنا".
وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى السعودية والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وقد أهَّلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليًّا وخارجيًّا. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات، من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد.
وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 33 عامًا؛ إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ويصل عدد فروعها إلى 56 فرعًا، 14 منها في مطارات دولية وإقليمية بأسطولها الذي يتجاوز 26 ألف سيارة.