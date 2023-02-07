"زين السعودية" تُوَقّع اتفاقية تَعاون استراتيجي مع AWS بهدف تعزيز الابتكار وتقديم أفضل حلول الأعمال

وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن المفدى، أن لدى الشركتين خريطة طريق لتشكيل شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للسوق، من شأنها دفع النمو والابتكار في قطاع التقنية؛ لا سيما على مستوى الخدمات السحابية. وأشار "المفدى" إلى أن "زين السعودية" تحرص على طرح حلول شبكات مخصصة للشركات، أكثر موثوقية وأمانًا، وتساعدها على العمل بكفاءة وفعالية أكبر، وتسهم -في نفس الوقت- في تعزيز مسيرة التحول الرقمي للمملكة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.