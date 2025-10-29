حضور فاعل لمجلس الصحة الخليجي والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

شهد ملتقى الصحة العالمي 2025 الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "استثمر في الصحة" حضورًا بارزًا لكل من مجلس الصحة الخليجي والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، حيث قدّما نموذجًا متميزًا للتكامل الصحي الخليجي وجهوده في تعزيز الأمن الصحي المشترك.
وجاء هذا الحضور تأكيدًا على الدور الريادي للجهتين في دعم منظومة العمل الصحي الخليجي، واستعراضًا لأبرز المبادرات والبرامج التي تسهم في رفع كفاءة الأنظمة الصحية وتطوير خطط الوقاية ومكافحة الأمراض على المستوى الإقليمي.
وخلال الملتقى، استعرض مجلس الصحة الخليجي والمركز الخليجي للوقاية مجموعة من المشروعات والمبادرات الصحية التي تهدف إلى تعزيز جاهزية القطاع الصحي الخليجي، وتحسين الاستجابة لمختلف التحديات الصحية المستقبلية، بما يواكب التحولات العالمية في مجال الرعاية الصحية.
وأكد الجانبان أن وجودهما في هذا الحدث العالمي يأتي في إطار سعيهما إلى توسيع التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.
كما أتاح الملتقى فرصة قيّمة لتعزيز التواصل مع المؤسسات الصحية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوير ممارسات الوقاية وتحسين جودة الحياة في المنطقة الخليجية.