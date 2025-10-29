حضور فاعل لمجلس الصحة الخليجي والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

شهد ملتقى الصحة العالمي 2025 الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "استثمر في الصحة" حضورًا بارزًا لكل من مجلس الصحة الخليجي والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، حيث قدّما نموذجًا متميزًا للتكامل الصحي الخليجي وجهوده في تعزيز الأمن الصحي المشترك.